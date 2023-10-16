Ученые рассказали, насколько острая пища опасна для здоровья человека

Каждый человек имеет свою собственную толерантность к острой пище, некоторые предпочитают легкий подгорание, в то время как другие не выдерживают жара. Однако научный консенсус относительно того, может острая пища влиять на здоровье человека, остается достаточно неоднозначным.

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Как влияние острой пищи может повлиять на здоровье человека и может усугубить симптомы хронических заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника, а также как острая пища и, в общем, диета могут повлиять на продолжительность жизни человека. Об этом пишет Sciense Alert.

Начальный эффект острой пищи

Острая пища часто ассоциируется с ярким ароматом специй, таких как азиатское карри, блюда техасско-мексиканской кухни или венгерский паприкаш. Это также может относиться к пище, которая имеет заметную остроту, которая происходит от капсаицина, химического соединения, находящегося в остром перце.

С увеличением количества капсаицина в перце возрастает и острота, определяемая с помощью шкалы Сковилла. Эта шкала определяет чувство остроты.

Капсаицин вызывает острый вкус, поскольку активирует определенные биологические процессы у млекопитающих, похожие на те, которые возникают при высоких температурах. Боль, вызванная острой пищей, может стимулировать выработку эндорфинов и дофамина, что может вызвать чувство радости или даже лёгкой эйфории.

В странах, таких как США и Великобритания, все больше людей потребляют острую пищу, включая экстремальные сорта перца.

Соревнования с острой едой и подобные "вызовы с острой едой" не нов, но в последнее время они стали популярны с точки зрения остроты и активно обсуждаются в социальных сетях.

Краткосрочное влияние на здоровье

Последствия потребления очень острой пищи могут варьироваться от приятного чувства тепла до неприятного поджаривания губ, языка и рта. Эти продукты могут вызывать различные формы дискомфорта в пищеварительном тракте, головные боли и даже рвоту.

Если потребление острой пищи вызывает неудобства или неприятные симптомы, такие как головная боль, боль в животе и диарея, возможно лучше избегать этой пищи, особенно для людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Несмотря на проблемы, связанные с острой пищей, для многих людей во всем мире потребление острой пищи является важной частью их образа жизни, и это зависит от географических и культурных факторов.

К примеру, острый перец растет в жарком климате, и это может объяснить, почему в культурах с таким климатом используется острая пища для приготовления пищи. Некоторые исследования указывают на то, что острая пища может помочь в контроле пищевых заболеваний, и это также может объяснить культурные предпочтения острой пищи.

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Отсутствие консенсуса

Эпидемиологи, изучающие влияние питания, исследуют потенциальные риски и пользу длительного потребления острой пищи на протяжении многих лет. Некоторые из изученных последствий включают ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезнь Альцгеймера, язву, психическое здоровье, болевую чувствительность и смерть от любой причины, известной как смертность по всем причинам.

Однако эти исследования давали разноцветные результаты, и некоторые последствия, в частности в отношении язвы желудка, менее убедительны. Что касается болезней сердца, рака и общей смертности, то на данный момент данные обширных популяционных исследований свидетельствуют о том, что острая пища не увеличивает общий риск смертности среди населения, а также может уменьшать этот риск.

Однако важно учитывать, что то, что люди едят, составляет лишь один из многих факторов их образа жизни, таких как физическая активность, масса тела и употребление табака и алкоголя, которые также оказывают влияние на здоровье.

Изучение влияния факторов питания и образа жизни в популяционных исследованиях является сложной задачей, и это огромная работа, поскольку информация, предоставляемая исследуемыми лицами, может быть неполной или неточной. Для получения чётких результатов требуются бессчетные исследования, проведенные на протяжении многих лет.

Несмотря на все изученные аспекты острой пищи, исследователи все еще не совсем понимают, почему некоторые люди любят ее, а другие – нет. Существуют разные теории, указывающие на эволюционные, культурные, географические, медицинские, биологические и психологические факторы.

Но одно известно уверенно: люди – одни из немногих видов, которые намеренно потребляют что-то настолько острое, чтобы почувствовать боль, и делают это ради удовольствия.

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