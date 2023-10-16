Вчені розповіли, наскільки гостра їжа небезпечна для здоров'я людини

Кожна людина має свою власну толерантність до гострої їжі, деякі віддають перевагу легкому підгорінню, тоді як інші не витримують жару. Проте науковий консенсус щодо того, чи може гостра їжа впливати на здоров'я людини, залишається досить неоднозначним.

Читайте також: Допоможуть прокинутися та підбадьорять: вісім вправ, які варто зробити вранці

Як вплив гострої їжі може вплинути на здоров'я людини і може погіршити симптоми хронічних захворювань, таких як запальні захворювання кишківника, а також як гостра їжа і, загалом, дієта можуть вплинути на тривалість життя людини. Про це пише Sciense Alert.

Початковий ефект гострої їжі

Гостра їжа часто асоціюється з яскравим ароматом спецій, таких як азіатське каррі, страви техассько-мексиканської кухні або угорський паприкаш. Це також може стосуватися їжі, яка має помітну гостроту, яка походить від капсаїцину, хімічної сполуки, що знаходиться в гострому перці.

Зі збільшенням кількості капсаїцину в перці зростає і гострота, що визначається за допомогою шкали Сковілла. Ця шкала визначає відчуття гостроти.

Капсаїцин викликає гострий смак, оскільки він активує певні біологічні процеси у ссавців, схожі на ті, які виникають при високих температурах. Біль, спричинений гострою їжею, може стимулювати вироблення ендорфінів і дофаміну, що може викликати почуття радості або навіть легкої ейфорії.

В країнах, таких як США і Велика Британія, все більше людей споживають гостру їжу, включаючи екстремальні сорти перцю.

Змагання з гострою їжею і подібні "виклики з гострою їжею" не нові, але останнім часом вони стали популярними з точки зору гостроти і активно обговорюються в соціальних мережах.

Короткостроковий вплив на здоров'я

Наслідки споживання надзвичайно гострої їжі можуть варіюватися від приємного почуття тепла до неприємного підсмаження губ, язика та рота. Ці продукти також можуть викликати різні форми дискомфорту в травному тракті, головні болі та навіть блювоту.

Якщо споживання гострої їжі викликає незручності або неприємні симптоми, такі як головний біль, біль у животі та діарея, то, можливо, краще уникати цієї їжі, особливо для людей із запальними захворюваннями кишківника.

Попри проблеми, пов'язані з гострою їжею, для багатьох людей по всьому світу споживання гострої їжі є важливою частиною їхнього способу життя, і це залежить від географічних та культурних факторів.

Наприклад, гострий перець росте в жаркому кліматі, і це може пояснити, чому в культурах з таким кліматом використовується гостра їжа для приготування їжі. Деякі дослідження вказують на те, що гостра їжа може допомогти в контролі харчових захворювань, і це також може пояснити культурні вподобання стосовно гострої їжі.

Читайте також: Чому стояти у планці понад 10 секунд – безглуздо

Відсутність консенсусу

Епідеміологи, що вивчають вплив харчування, досліджують потенційні ризики та користь тривалого споживання гострої їжі протягом багатьох років. Деякі з вивчених наслідків включають ожиріння, серцево-судинні захворювання, рак, хворобу Альцгеймера, виразку, психічне здоров'я, більову чутливість та смерть від будь-якої причини, відомої як смертність від усіх причин.

Однак ці дослідження давали різнобарвні результати, і деякі наслідки, зокрема щодо виразки шлунка, є менш переконливими. Що стосується хвороб серця, раку та загальної смертності, то на даний момент дані великих популяційних досліджень свідчать про те, що гостра їжа не збільшує загальний ризик смертності серед населення, і навіть може зменшувати цей ризик.

Однак важливо враховувати, що те, що люди їдять, становить лише один з багатьох факторів їхнього способу життя, таких як фізична активність, маса тіла та вживання тютюну та алкоголю, які також мають вплив на здоров'я.

Вивчення впливу факторів харчування та способу життя у популяційних дослідженнях є складним завданням, і це величезна робота, оскільки інформація, яку надають досліджувані особи, може бути неповною або неточною. Для отримання точних результатів потрібні численні дослідження, проведені протягом багатьох років.

Незважаючи на усі вивчені аспекти гострої їжі, дослідники все ще не зовсім розуміють, чому деякі люди полюбляють її, а інші – ні. Існують різні теорії, які вказують на еволюційні, культурні, географічні, медичні, біологічні та психологічні чинники.

Але одне відомо впевнено: люди - одні з небагатьох видів, які навмисно споживають щось настільки гостре, щоб відчути біль, і роблять це ради задоволення.

Раніше лікарі розповіли про 11 способів зменшити передчасне старіння шкіри та запобігти появі зморшок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!