Ученые рассказали, почему целовать домашних питомцев может быть опасно

В последнее десятилетие наши отношения с домашними животными резко изменились. Владение домашними животными стало очень популярным. По недавнему опросу, 69% австралийских домохозяйств имеют по крайней мере одно домашнее животное. Каждый год мы тратим примерно 33 миллиарда австралийских долларов на уход за нашими пушистыми друзьями.

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Есть многочисленные преимущества владения домашними животными для психического и физического здоровья людей. Однако наши домашние животные также могут переносить инфекционные заболевания, иногда могут быть переданы людям. Обычно риск заражения остается низким, пишет Sciense Alert.

Но для некоторых групп населения, таких как беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой, существует больший риск заболевания домашними животными. Поэтому важно осознавать эти риски и принимать необходимые меры, чтобы предотвратить заражение.

Какие заболевания могут передавать домашние животные? Инфекционные заболевания, передающиеся от животных человеку, называются зоонозами. Известно, что более 70 возбудителей, являющихся домашними животными, могут быть переданы людям.

Домашние животные, имеющие зоонозные возбудители, иногда могут выглядеть больными, но часто отсутствуют симптомы. Поэтому существует риск заражения даже если вы не подозреваете, что ваше животное содержит патогены.

Зоонозы могут передаваться от домашних животных к людям непосредственно через контакт со слюной, биологическими жидкостями и фекалиями, или косвенно через контакт с зараженной подстилкой, почвой, пищей или водой.

Существуют исследования, показывающие, что распространенность зоонозов, связанных с домашними животными, в целом низка. Однако настоящее количество инфекций, вероятно, недооценено, поскольку многие зоонозы не подлежат обязательному сообщению или могут иметь схожие симптомы с другими заболеваниями.

Собаки и кошки являются основными резервуарами зоонозных инфекций, таких как вирусы, бактерии, грибки и паразиты. Собаки, особенно в регионах Африки и Азии, являются источником заболевания бешенством, которое передается через слюну.

Собаки могут также переносить бактерии Capnocytophaga во рту и слюне, которые могут передаваться людям через тесный контакт или укусы. Большинство людей не заболевают этими бактериями, но для лиц с ослабленной иммунной системой они могут представлять угрозу.

Кошки также могут передавать заболевания фекально-оральным путем, такие как лямблиоз, кампилобактериоз, сальмонеллез и токсоплазмоз. Иногда коты могут передавать инфекции через укусы и царапины, включая болезнь кошачьих царапин, вызываемую бактерией Bartonella henselae.

Собаки и кошки также могут быть резервуарами метициллинрезистентных бактерий Staphylococcus aureus (MRSA), которые могут быть переданы людям через тесный контакт.

Птицы, черепахи и рыбы могут быть также источниками болезней. Домашние птицы иногда могут передавать пситтакоз, бактериальную инфекцию, вызывающую пневмонию. Контакт с домашними черепахами связывают с заражением сальмонеллезом, особенно среди маленьких детей. Домашние рыбки могут также передавать бактериальные инфекции, такие как вибриоз, микобактериоз и сальмонеллоз.

Тесный контакт с животными и определенное поведение могут повысить риск заболевания. Поэтому важно соблюдать правила гигиены и ветеринарных рекомендаций, особенно если вы относитесь к группе лиц с повышенным риском заболевания.

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