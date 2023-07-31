Ученые заявили, что июль 2023 года станет самым теплым за всю историю человечества

За июль 2023 года ученые зафиксировали самую высокую температуру воздуха за всю известную историю наблюдений. Луна еще продолжается, однако ученые уже утверждают, что она, вероятно, станет самой теплой в истории человечества.

Согласно сообщению The Associated Press, Служба изменения климата Европейского Союза заявила о том, что июль-2023 "вероятнее всего" стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений. В первые 23 дня июля средняя температура воздуха составила 16,95 °C, что превышает предыдущий рекорд, зафиксированный в июле 2019 года (16,63 °C).

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В частности, в The Associated Press отмечают, что 6 июля был зафиксирован самый жаркий день в мире. Средняя температура воздуха в этот день была выше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный 13 августа 2016 (16,8 °C). Согласно метеорологам, каждый следующий день, начиная с 3 июля, был жарче предыдущих рекордов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свое мнение по поводу этой ситуации, утверждая, что июль 2023 года "побьет рекорды по всем направлениям". Он считает это подтверждением начала новой эры глобального потепления, призывая действовать быстрее и эффективнее в борьбе с изменениями климата.

Исследователи также отмечают, что июль 2023 может стать самым жарким месяцем за последние 120 тысяч лет, поскольку нынешняя температура на Земле на 1,5 ° C выше, чем в доиндустриальный период. Они предупреждают об увеличении количества природных бедствий, таких как наводнения и лесные пожары в связи с изменениями климата.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас также подчеркивает, что произошедшая в июле экстремальная погода становится жесткой реальностью изменений климата и предвестником будущих событий. Он отмечает необходимость решительных мер по сокращению выбросов парниковых газов и сохранению климата для будущих поколений.

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