Ученые смогли воспроизвести образ человека, скелет которого был найден на затонувшем 400 лет назад корабле (фото)

Скелет женщины, погибшей во время аварии военного корабля Васа 400 лет назад, был успешно реконструирован шведскими археологами.

Ученые выяснили, что женщина (они назвали ее Гертрудой) на момент гибели была молодой, вероятно, была замужем и имела детей. Она была одета в традиционную шведскую одежду и имела светлые волосы и голубые глаза.

Реконструкция Гертруды была создана на основе ее скелета, а также на основе исторических записей об аварии Васи. Скелет Гертруды был найден на борту корабля в 1960-х годах, но ее пол не был известен до 2023 года, когда генетический анализ обнаружил, что она была женщиной 25-30 лет.

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"Реконструкция Гертруды дает нам уникальный взгляд на жизнь женщины в Швеции 17 века. Она была молодой, красивой женщиной, которая, вероятно, была счастлива и довольна своей жизнью. Однако ее жизнь была внезапно прервана аварией Васа, и она погибла в молодом возрасте", – сообщает Live Science со ссылкой на слова судебного эксперта из Швеции Оскара Нильсона, создавшего реконструкцию скелета.

Специалист добавил, что реконструкция Гертруды помогает ученым лучше понять жизнь людей, живших в Швеции 400 лет назад. Она также является напоминанием о трагедии аварии Васа, унесшей жизни более 30 человек.

Когда в 1960-х исследователи подняли Vasa — шведский военный корабль XVII века, затонувший в Стокгольмской гавани во время первого рейса, они нашли почти 20 скелетов. Ученые определили, что один из этих скелетов, получивший название "G", был мужчиной, которого они назвали Густавом.

Однако в начале этого года генетический анализ определил, что G не мужчина, а женщина.

Ранее в Шотландии ученые воспроизвели трехмерное изображение женщины бронзового века, которую они назвали "Ава". Остатки этой женщины были найдены еще в 1987 году, а после воспроизведения ее лица ученые получили новые данные о жизни и облике людей этой эпохи.

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