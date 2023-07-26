Вчені змогли відтворити образ особи, скелет якої знайшли на затонулому 400 років тому кораблі (фото)

Скелет жінки, яка загинула під час аварії військового корабля Васа 400 років тому, був успішно реконструйований шведськими археологами.

Вчені з'ясували, що жінка (вони назвали її Гертрудою) на момент загибелі була молодою, ймовірно, була заміжньою і мала дітей. Вона була одягнена в традиційний шведський одяг і мала світле волосся та блакитні очі.

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Реконструкція Гертруди була створена на основі її скелета, а також на основі історичних записів про аварію Васи. Скелет Гертруди був знайдений на борту корабля в 1960-х роках, але її стать не була відома до 2023 року, коли генетичний аналіз виявив, що вона була жінкою 25-30 років.

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"Реконструкція Гертруди дає нам унікальний погляд на життя жінки в Швеції 17 століття. Вона була молодою, красивою жінкою, яка, ймовірно, була щасливою і задоволеною своїм життям. Однак її життя було раптово перервано аварією Васа, і вона загинула в молодому віці", – повідомляє Live Science з посиланням на слова судового експерта зі Швеції Оскара Нільсона, який створив реконструкцію скелета.

Спеціаліст додав, що реконструкція Гертруди допомагає вченим краще зрозуміти життя людей, які жили у Швеції 400 років тому. Вона також є нагадуванням про трагедію аварії Васа, яка забрала життя понад 30 людей.

Коли в 1960-х дослідники підняли Vasa — шведський військовий корабель XVII століття, який затонув у Стокгольмській гавані під час свого першого рейсу, вони знайшли майже 20 скелетів. Науковці визначили, що один із цих скелетів, який отримав назву "G", був чоловіком, якого вони назвали Густавом.

Однак на початку цього року генетичний аналіз визначив, що G не чоловік, а жінка.

Раніше у Шотландії вчені відтворили тривимірне зображення жінки бронзового віку, яку вони назвали "Ава". Рештки цієї жінки були знайдені ще 1987 року, а після відтворення її обличчя науковці отримали нові дані щодо життя та зовнішності людей цієї епохи.

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