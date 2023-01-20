Ученые создали уникальную перчатку, которая помогает слепым изучать шрифт Брайля

Ученые разработали специальную перчатку BrailleWear, которая должна помочь слепым людям изучать шрифт Брайля. Уникальное технологическое устройство разработало стартап по вспомогательным технологиям ORama AI.

Соучредитель компании Кушагра Джайн работал волонтером в институте для слепых в Индии и там понял, что 90% слабовидящих не могут читать шрифт Брайля. Тогда у него возникла идея найти способ, который поможет слепым читать.

Как сообщает NewAtlas, в перчатки встроен электронный модуль, расположенный между большим и указательным пальцами. У него небольшая камера и светодиодная лампа. Эта лампа освещает шрифт Брайля под косым углом, а камера фиксирует точки и трансформирует их в слова.

"Полученный узор высококонтрастных теней легко отображается на камере, что позволяет программному обеспечению на основе искусственного интеллекта сопоставлять этот шаблон с соответствующим шрифтом Брайля. Динамик, вмонтированный в перчатку, сообщает пользователю, что перчатка "прочитала", – пишет издание.

Инициаторы этой разработки надеются, что такие перчатки помогут незрячем научиться со временем самостоятельно различать шрифт Брайля на ощупь. Так что перчатка станет только "помощником".

Со временем разработчики планируют оснастить BrailleWear аудиоразъемом и модулем Bluetooth, чтобы пользователи могли прослушивать аудиозапись через наушники.

В Orama AI прогнозируют, что стоимость устройства будет составлять 300 долларов США, и оно будет доступно для заказа до конца года.

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