Ученые выяснили, что колибри употребляют алкоголь

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) провели исследование, чтобы узнать, как колибри реагируют на наличие алкоголя в их основном источнике пищи – цветочном нектаре. Колибри – это мелкие птицы, которые имеют быстрый обмен веществ, поэтому нуждаются в постоянном питании.

Исследователи наполнили кормушки для колибри разными растворами сахара, которые содержали разные проценты алкоголя. Оказалось, что птицы охотно пьют сахарные растворы с содержанием одного процента алкоголя, что примерно соответствует содержанию алкоголя в квасе или легком пиве.

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Однако когда содержание алкоголя в растворе достигало двух процентов, колибри начинали пить меньше, потребляя вдвое меньше нормы. Учитывая, что в нектаре цветов обычно содержится до 0,05% спирта, оказалось, что спирт в нектаре не привлекает колибри настолько, чтобы они напились.

Исследование также показало, что из-за быстрого обмена веществ и метаболизма, организмы колибри быстро расщепляют сахар и этанол, что не оказывает влияния на их мозг. Согласно опытам, колибри никогда не перебирают с алкоголем, поскольку их организм быстро разлагает спирт и не дает ему влиять на их поведение.

В будущем исследователи планируют провести подобные исследования на диких цветах, а также изучить реакцию других видов животных на содержание алкоголя в их питании.

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