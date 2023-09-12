Ученые выяснили, что собаки действительно слышат нас даже во время сна

Собачьи способности к пониманию продолжают удивлять ученых, и новое пилотное исследование свидетельствует об их способности реагировать на голоса даже в состоянии гибернации.

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В этом исследовании, проведенном этологами из Университета Этвеша Лоранда Хуба и их коллегами, участвовало 13 собак. Они были подключены к устройствам, измеряющим волновые реакции мозга, связанные с событиями, и были изложены разными звуками, включая собачьи и человеческие голоса. Об этом пишет Sciense Alert.

Это исследование явилось первым подтверждением сложной обработки слуха у собак во время сна. Собаки реагировали на звуки даже в стадии быстрого сна, определяя, были ли это голоса других собак, людей и были ли эти голоса связаны с положительными или нейтральными эмоциями.

Эти результаты добавляют в список сходств между поведением собак и людей во сне. Собаки используют сон для укрепления своих воспоминаний и обработки эмоций, и сон становится более похожим на сон людей после приручения. Они также страдают от различных расстройств сна в старости, подобно людям, имеющим деменцию.

Это исследование открывает возможности для дальнейших исследований нейробиологии и возможностей совместного изучения мозга млекопитающих с использованием собак в сравнительных исследованиях.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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