Ученые выяснили, что внутри ледников в Арктике скрываются тонны живых микроорганизмов

Ученые исследовали ледники в Арктике и нашли там микробную жизнь

Ледники в Арктике имеют богатый экосистемный состав, который может удивить многих. На самом деле ковры льда и снега в Гренландии и Исландии населяются микроскопическими формами жизни. Многие из этих организмов находятся в спящем состоянии в течение зимы и просыпаются от сна вместе с летним таянием.

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Микробиолог Александр Анезио из Орхусского университета в Швеции рассказывает, что даже в небольшой луже талой воды на леднике можно найти до 4000 разных видов организмов. Они состоят из микробов, водорослей, вирусов и микроскопических грибов. Это целая экосистема, которая до сих пор оставалась незамеченной.

В ходе исследования льда и снега на двух ледниках – Исландии и Гренландии – обнаружили, что большинство бактерий были активными. Остальные находились в покое или мертвой форме.

Однако только через сутки после таяния некоторые спящие микробы снова стали активными, восстанавливая способность считывать гены и производить аминокислоты. Этот процесс подобен началу работы машины после длительного периода покоя.

Полученные результаты показывают, что микробные сообщества на снегу и льду могут быстро реагировать на изменения температуры во время таяния льда. Однако хотя адаптация организмов к изменению климата может быть положительной с точки зрения отдельных видов, необходимо учитывать, что резкое изменение в одном организме может вызвать дестабилизацию всей экосистемы.

Прогнозируется, что в результате изменения климата дожди и зимние потепления в Арктике участятся, и некоторые микроорганизмы уже проявляют активность в снегу.

В частности, ученые заметили, что снежные водоросли в Гренландии, лучше развивающиеся в талой воде, имеют насыщенный темно-фиолетовый цвет. Это наблюдение свидетельствует об увеличении популяции этих организмов.

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Темная окраска снега и льда влияет на увеличение поглощения тепла от Солнца, что способствует таянию льда на 20 процентов.

К сожалению, снежные водоросли не учитываются в текущих климатических моделях, а отсутствие этих микроорганизмов во льду является одним из объяснений, почему скорость таяния ледников Гренландии превышает предсказание моделей.

Ранее проведенные исследования показали, что добавление воды в снежный покров приводит к увеличению популяции снежных водорослей. Даже несколько дней размораживание обусловило увеличение активных микробов.

Ученые отмечают, что результаты свидетельствуют о способности микроорганизмов ледников реагировать на краткосрочные таяния, которые могут повлиять на экосистемы и биогеохимические циклы ледников.

Ожидается, что изменение климата приведет к усиленному зимнему потеплению, что потенциально приведет к экологическим изменениям ледников.

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