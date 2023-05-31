Вчені з'ясували, що всередині льодовиків в Арктиці ховаються тонни живих мікроорганізмів

Льодовики в Арктиці мають багатий екосистемний склад, який може здивувати багатьох. Насправді, килими льоду та снігу в Гренландії та Ісландії населяються мікроскопічними формами життя. Багато з цих організмів перебувають у сплячому стані протягом зими та прокидаються від сну разом із літнім таненням.

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Мікробіолог Александр Анезіо з Орхуського університету у Швеції розповідає, що навіть у невеликій калюжі талої води на льодовику можна знайти до 4000 різних видів організмів. Вони складаються з бактерій, водоростей, вірусів та мікроскопічних грибів. Це ціла екосистема, яка досі залишалася непоміченою.

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Під час дослідження льоду та снігу на двох льодовиках – в Ісландії та Гренландії – виявили, що більшість бактерій були активними. Решта знаходилася у спокої або мертвій формі.

Проте, лише через добу після танення деякі сплячі мікроби знову стали активними, відновлюючи здатність зчитувати гени та виробляти амінокислоти. Цей процес подібний до початку роботи машини після тривалого періоду спокою.

Отримані результати показують, що мікробні спільноти на снігу та льоду можуть швидко реагувати на зміни температури під час танення льоду. Однак, хоча адаптація організмів до зміни клімату може бути позитивною з точки зору окремих видів, необхідно враховувати, що різка зміна в одному організмі може викликати дестабілізацію всієї екосистеми.

Прогнозується, що внаслідок зміни клімату дощі та зимові потепління в Арктиці стануть частішими, і деякі мікроорганізми вже проявляють активність у снігу.

Зокрема, вчені помітили, що снігові водорості в Гренландії, які найкраще розвиваються у талій воді, мають насичений темно-фіолетовий колір. Це спостереження свідчить про збільшення популяції цих організмів.

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Темне забарвлення снігу та льоду впливає на збільшення поглинання тепла від Сонця, що сприяє таненню льоду на 20 відсотків.

На жаль, снігові водорості не враховуються в поточних кліматичних моделях, а відсутність цих мікроорганізмів у льоді є одним з пояснень, чому швидкість танення льодовиків Гренландії перевищує передбачення моделей.

Раніше проведені дослідження показали, що додавання води до снігового покриву призводить до збільшення популяції снігових водоростей. Навіть кілька днів розморожування зумовило збільшення активних мікробів.

Вчені зазначають, що їхні результати свідчать про здатність мікроорганізмів льодовиків реагувати на короткострокові танення, які можуть вплинути на екосистеми та біогеохімічні цикли льодовиків.

Очікується, що зміна клімату приведе до посиленого зимового потепління, що потенційно призведе до екологічних змін у льодовиках.

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