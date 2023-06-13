Ученые выяснили, породам каких собак отдавали предпочтение римляне

Ученые доказали, что брахицефальных (коротконосых) собак разводили еще в Древнем Риме. Исследования черепа собаки в возрасте 2000 показывают, что он напоминал французского бульдога.

Анализируя череп собаки, найденной на стоянке римской эпохи в Турции, специалисты определили, что у древней собаки был брахицефальный череп, как у французского бульдога.

Как сообщает naukawpolsce.pl, в 2007 году кости собак были найдены в руинах древнего Тралейса, недалеко от турецкого города Айдын. Находка была неполной, и из-за плохого состояния останков на нее долгие годы никто не обращал особого внимания.

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В 2021 году кости привлекли внимание профессора Александра Хроща и доктора Доминика Порадовского из Вроцлавского университета наук об окружающей среде и жизни, а также группы исследователей из Стамбульского университета под руководством профессора Ведата Онара.

"К счастью, череп не был настолько поврежден или фрагментирован, чтобы воспрепятствовать его измерениям. Мы сравнили его с другими результатами археозоологических исследований, а также с костным материалом современных животных. Была проведена краниометрия, или проще говоря, определены точки измерения на костях черепа и по В этих точках удалось не только выявить величину отдельных измерений, но и сравнить их с современными, проверяемыми результатами краниометрии черепа собак", – рассказал изданию "Наука в Польше" профессор Александр Хрощ.

Из-за плохого состояния сохранения останков, когда измерить длину черепа было невозможно, исследователи опирались на другие измерения, включая площадь основания черепа, барабанной полости, зубов и неба.

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"В данном случае не было сомнений, что это череп брахицефальной (коротконосой) собаки, причем относительно небольшой. Анализ частей скелета животного и сохранившихся скелетов собак современных пород подвергаются измерению частей скелета животного показывает, что это, скорее всего, было животное ниже в холке, чем известные, также коротконосые молосские гончие, чья родословная берет свое начало из древней Эллады не подлежит сомнению", — заметил профессор Александр Хрощ.

Для подтверждения древности находки в референс-лаборатории США была проведена процедура радиоуглеродной датировки.

"Обнаружение останков собаки с такой анатомией дает нам ценную информацию. Ученым удалось доказать, что в Древнем Риме молосские гончие были единственными известными брахицефальными собаками. Это не было бы новой информацией, если бы не тот факт, что это животное было гораздо меньше, а его морфология больше походила на французского бульдога, современную собаку-компаньона. Предполагалось, что она будет сопровождать своего опекуна, разделяя достаточно комфортную жизнь, вместо того, чтобы быть рабочей собакой, которая часто упоминается в доступной римской литературе", – говорится в пресс-релизе Вроцлавского университета наук об окружающей среде и жизни.

Согласно релизу, о животном заботились не только о жизни, но и после смерти. Исследования скелета показали, что с четырехлапыми обращались очень хорошо, что отличает его от других обнаруженных останков служебных собак.

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