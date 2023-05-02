Ученые заметили в мозгу умирающих людей таинственный всплеск активности

Ученые из Университета Мичигана в США заметили всплеск активности в мозгу двух человек, когда они умирали. Это явление походило на всплески мозговой активности, которые наблюдались ранее у животных, чье сердце переставало биться.

Как сообщает Science Alert, в прошлом году ученые впервые зафиксировали поразительные детали мозговые волны умирающего человека, в частности, был обнаружен всплеск в одном конкретном типе мозговой активности, который называется гамма-волнами, вместе с изменениями на других частотах.

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А в новом исследовании, опубликованном в PNAS, сообщается о подобной вспышке эфемерной гамма-активности у двух из четырех пациентов, отключенных от аппаратов жизнеобеспечения.

Отмечается, что с 2013 года невролог Джим Борджигин и его коллеги искали аналогии в умирающем человеческом мозге с тем, что они нашли у крыс после индуцированной остановки сердца. Они утверждали, что короткие вспышки мозговой активности могут быть биологическими мерцаниями предсмертных переживаний, о которых сообщали многие пережившие остановку сердца.

"Эти находки побуждали нас исследовать нейронную активность мозга умирающих пациентов до и после клинической остановки искусственной вентиляции легких", — пишут ученые в своей новой статье.

Команда ученых изучала мозг пациентов после остановки сердца или кровоизлияния в мозг, тогда же электроэнцефалографические (ЭЭГ) записи обнаружили резкую вспышку гамма-волн в одной части мозга, которая рассеялась на длинные диапазонные связи между обоими полушариями.

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Первоначальный всплеск гамма-волн был расположен в области мозга, который считается "горячей зоной" для так называемых нейронных коррелятов сознания. Подобная модель активности наблюдалась у людей, которые видят сновидения, и у пациентов с приступами, сообщающими о зрительных галлюцинациях и внетелесных переживаниях.

"Мы не можем исключить возможность того, что всплеск гамма-мощности является признаком патологического процесса, уникального для стадии умирания и не связанного с сознательной обработкой, — отметили ученые. Они надеются с каждым зарегистрированным случаем узнать больше о последних моментах жизни и сознания.

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