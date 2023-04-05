Ученый 100 дней будет жить под водой для эксперимента: в чем его суть

Американский ученый решился на опасный эксперимент. Все для того, чтобы исследовать влияние гипербарического давления на человека.

Как сообщает ScienceAlert, Джо Дитури, бывший водолаз ВМС США, а сейчас эксперт в области биомедицинской инженерии в Университете Южной Флориды, с 1 марта живет на площади 55 квадратных метров на глубине 9 метров под поверхностью Флорида-Кис и планирует остаться там на 100 дней.

Если ему это удастся, он побьет рекорд по наибольшему времени, проведенному под поверхностью океана. Отмечается, что Дитури проводит исследование влияния гипербарического давления на организм человека, когда давление воздуха выше, чем на уровне моря.

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Деятельность Дитури будет сильно отличаться от жизни на подводной лодке. Подлодки герметизируются при погружении и поддерживаются при давлении, существующем на уровне моря. В подводной комнате Дитури нет сплошных люков или воздушных шлюзов между океаном и сухим жилым пространством, как на подлодке. Это означает, что воздух внутри помещения, где живет профессор, сжимается тяжестью океана, увеличивая давление воздуха. На глубине 9 метров давление воздуха внутри комнаты примерно вдвое больше, чем на суше.

Издание пишет, что гипербарическое давление может представлять угрозу. По мере увеличения давления азот из воздуха проникает через тонкие стенки легких в кровь. На глубине от 10 до 30 метров это может вызвать легкую эйфорию. Приблизительно на 30 метрах ниже уровня моря это может привести к опьянению. Ученые не до конца понимают, почему это происходит, но это может быть связано с изменениями, как нейротрансмиттеры передают сигналы между нейронами в нашем мозге. Но до сих пор были исследования только кратковременного влияния гипербарического давления.

Кроме того, ученый будет получать вдвое меньше солнечного света, чем на суше — в его батискафе есть большие окна, поэтому какое-то количество света будет проникать. Это может привести к проблемам с циркадным ритмом и нарушению сна. А также вызвать нехватку витамина D.

Единственное упражнение, которое Дитури сможет делать, это плавание. Поскольку плавание не требует весовой нагрузки, вероятны потери костной и мышечной массы, что может походить на то, что космонавты испытывают во время длительных миссий на МКС.

Ранее учёный из США Элиэзер Юдковский заявил об опасности искусственного интеллекта и призвал отключить любые нейросети для спасения человечества.

Напомним, исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что развитие сверхумного искусственного интеллекта ускорит гибель человечества.

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