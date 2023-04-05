Учений 100 днів житиме під водою задля експерименту: у чому його суть

Американський науковець зважився на небезпечний експеримент. Все заради того, аби дослідити вплив гіпербаричного тиску на людину.

Як повідомляє ScienceAlert, Джо Дітурі, колишній водолаз ВМС США, а зараз експерт в галузі біомедичної інженерії в Університеті Південної Флориди, з 1 березня живе на площі 55 квадратних метрів на глибині 9 метрів під поверхнею Флорида-Кіс і планує залишитися там на 100 днів.

Якщо йому це вдасться, він поб'є рекорд за найбільшим часом, проведеним під поверхнею океану. Зазначається, що Дітурі проводить дослідження впливу гіпербаричного тиску на організм людини – коли тиск повітря вищий, ніж на рівні моря.

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Діяльність Дітурі сильно відрізнятиметься від життя на підводному човні. Підводні човни герметизуються при зануренні та підтримуються при тиску, що існує на рівні моря. У підводній кімнаті Дітурі немає суцільних люків або повітряних шлюзів між океаном та сухим житловим простором, як на підводному човні. Це означає, що повітря всередині приміщення, де мешкає професор, стискається вагою океану, збільшуючи тиск повітря. На глибині 9 метрів тиск повітря всередині кімнати приблизно вдвічі більший, ніж на суші.

Видання пише, що гіпербаричний тиск може становити загрозу. У міру збільшення тиску азот із повітря проникає через тонкі стінки легень у кров. На глибині від 10 до 30 метрів це може спричинити легку ейфорію. Приблизно на 30 метрах нижче за рівень моря це може призвести до сп'яніння. Вчені не до кінця розуміють, чому це відбувається, але це може бути пов'язано зі змінами, як нейротрансмітери передають сигнали між нейронами в нашому мозку. Але досі були дослідження лише короткочасного впливу гіпербаричного тиску.

Крім того, вчений отримуватиме вдвічі менше сонячного світла, ніж на суші — у його батискафі є великі вікна, тож якась кількість світла все-таки проникатиме. Це може спричинити проблеми з циркадним ритмом та порушення сну. А також викликати нестачу вітаміну D.

Єдина вправа, яку Дітурі зможе робити, це плавання. Оскільки плавання не потребує вагового навантаження, ймовірні втрати кісткової та м'язової маси, що може бути схожим на те, що космонавти відчувають під час тривалих місій на МКС.

Раніше науковець зі США Еліезер Юдковський заявив про небезпеку штучного інтелекту та закликав відключити будь-які нейромережі для порятунку людства.

Нагадаємо, дослідники з Оксфордського університету дійшли висновку, що розвиток надрозумного штучного інтелекту прискорить загибель людства.

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