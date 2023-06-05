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Ученым удалось снять процесс питания китовой акулы на дне океана (редкие кадры)

Былим Елена

Ученым удалось снять процесс питания китовой акулы на дне океана (редкие кадры)

Китовую акулу впервые застали за придонным кормлением на дне океана. Самая большая в мире рыба поедала бентосные рачки.

Как сообщает Journal of Fish Biology, ихтиологи впервые сняли на видео у берегов Мексики, как китовая акула кружила на дне и что-то заглатывала, а затем выплевывала песок с водой.

Ученые заключили, что она поедала донных рачков-амфипод (бентос). До сих пор непосредственно понаблюдать за этим процессом им не удавалось.

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Китовые акулы (Rhincodon typus) – самые большие рыбы в мире. Они поглощают множество планктона и мелких рыбок, доживают до 70-100 лет и путешествуют на расстоянии более 20 тысяч километров. Неудивительно, что эти существа привлекают особое внимание учёных. Например, несколько лет назад специалисты установили, что глаза китовых акул покрыты тысячами чешуек и втягиваются в череп.

Ихтиолог Даррен Уайтхед (Darren A. Whitehead) из Национального политехнического института Мексики и его коллега Джоэл Гейфорд (Joel Gayford) из Имперского колледжа Лондона описали еще один новый аспект биологии китовых акул. В распоряжении исследователей оказалось необычное видео, снятое в бухте Ла-Пас в мексиканском штате Южная Калифорния.

Как правило, китовые акулы кормятся двумя способами: пассивно отфильтровывают планктон из воды или активнее увлекают пищу у поверхности, периодически открывая и закрывая рот. Реже они кружат вокруг рыбьей стаи, сбивая ее в плотный шар, а затем заглатывая. Однако поведение акулы из бухты Ла-Пас не похоже ни на один из этих типов кормления. По мнению Уайтхеда и Гейфорда, эта особь поедала живущих в субстрате бентосных рачков-амфипод. Такой способ кормления практикуют серые киты (Eschrichtius Robustus).

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

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