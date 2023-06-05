Ученым удалось снять процесс питания китовой акулы на дне океана (редкие кадры)

Китовую акулу впервые застали за придонным кормлением на дне океана. Самая большая в мире рыба поедала бентосные рачки.

Как сообщает Journal of Fish Biology, ихтиологи впервые сняли на видео у берегов Мексики, как китовая акула кружила на дне и что-то заглатывала, а затем выплевывала песок с водой.

Ученые заключили, что она поедала донных рачков-амфипод (бентос). До сих пор непосредственно понаблюдать за этим процессом им не удавалось.

Читайте также: Новый вид геккона с психоделическими глазами нашли в Австралии, как выглядит (фото)

Китовые акулы (Rhincodon typus) – самые большие рыбы в мире. Они поглощают множество планктона и мелких рыбок, доживают до 70-100 лет и путешествуют на расстоянии более 20 тысяч километров. Неудивительно, что эти существа привлекают особое внимание учёных. Например, несколько лет назад специалисты установили, что глаза китовых акул покрыты тысячами чешуек и втягиваются в череп.

Ихтиолог Даррен Уайтхед (Darren A. Whitehead) из Национального политехнического института Мексики и его коллега Джоэл Гейфорд (Joel Gayford) из Имперского колледжа Лондона описали еще один новый аспект биологии китовых акул. В распоряжении исследователей оказалось необычное видео, снятое в бухте Ла-Пас в мексиканском штате Южная Калифорния.

Как правило, китовые акулы кормятся двумя способами: пассивно отфильтровывают планктон из воды или активнее увлекают пищу у поверхности, периодически открывая и закрывая рот. Реже они кружат вокруг рыбьей стаи, сбивая ее в плотный шар, а затем заглатывая. Однако поведение акулы из бухты Ла-Пас не похоже ни на один из этих типов кормления. По мнению Уайтхеда и Гейфорда, эта особь поедала живущих в субстрате бентосных рачков-амфипод. Такой способ кормления практикуют серые киты (Eschrichtius Robustus).

Напомним, ранее учёные из Индии зафиксировали появление первых гибридов между серым волком и собакой на территории страны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!