Учитывается ли наличие в семье автомобиля при предоставлении субсидий

Вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 601 от 13 июня 2023 г., которое касается упрощения процедуры получения жилищных субсидий населением. Введенные новшества объясняются в "Юридическом советнике для ВПЛ".

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Введена упрощенная процедура подачи заявки на получение жилищной субсидии. Теперь лицо, желающее получить такую субсидию, должно подать только заявку соответствующей формы без добавления документов через следующие каналы: веб-портал Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, Портал Действие, ЦНАП или исполнительные органы местных советов.

Пенсионный фонд Украины будет проверять информацию, указанную в заявке, путем автоматизированного обмена данными из государственных реестров и баз данных (например, подтверждение данных о заявителе будут получаться от Государственной миграционной службы, информация о семейном положении будет получена от Минюста и т.п.).

В течение 10 рабочих дней Пенсионный фонд Украины будет проверять соответствие домохозяйств требованиям, необходимым для получения жилищной субсидии и автоматически сформирует полную форму заявки и декларации для каждого домохозяйства. После рассмотрения упрощенной заявки Пенсионный фонд Украины принимает решение о назначении субсидии и определяет ее размер или отказывает в назначении.

Уведомление о назначении или отказе в назначении направляется способом, указанным заявителем в самой заявке. В случае отказа в назначении субсидии у заявителя есть 14 дней на обжалование или дополнение сведений из официальных источников. После проверки фактов, указанных в дополнительных документах заявителя, Пенсионный фонд может изменить свое решение на положительное.

Кроме того, критерии получения субсидий для приемных и многодетных семей, в которых к началу месяца, из которого назначается субсидия, проживают трое и более детей, а также семей, у которых есть лицо с инвалидностью, были упрощены.

При назначении жилищной субсидии больше не будет учитываться наличие автомобилей в таких семьях, поскольку транспорт для них является необходимым средством для жизни.

В общий доход домохозяйства не будут учитываться доходы членов семьи, которые находятся за границей более 60 дней. Это облегчит возможность получения субсидии семьям, проживающим в Украине, но имеющим членов семьи, находящихся за границей.

Механизм начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот по оплате коммунальных услуг лицам, проживающим в зоне активных боевых действий или под оккупацией, продлен еще на год. В таких случаях начисление производится на основании данных, находящихся в реестрах получателей Единой информационной системы социальной сферы, а средства перечисляются на банковскую карту".

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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