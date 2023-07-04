Чи враховується наявність в сім’ї автомобіля при наданні субсидій

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 601 від 13 червня 2023 року, яка стосується спрощення процедури отримання житлових субсидій населенням. Нововведення, що були введені, пояснюються у "Юридичному пораднику для ВПО".

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Запроваджено спрощену процедуру подачі заявки на отримання житлової субсидії. Тепер особа, яка бажає отримати таку субсидію, має подати лише заявку відповідної форми без додавання документів через такі канали: веб-портал Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал Дія, ЦНАП або виконавчі органи місцевих рад.

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Пенсійний фонд України перевірятиме інформацію, зазначену у заявці, шляхом автоматизованого обміну даними з державних реєстрів та баз даних (наприклад, підтвердження даних про заявника будуть отримуватися від Державної міграційної служби, інформація про сімейний стан буде отримана від Мін'юсту тощо).

Протягом 10 робочих днів Пенсійний фонд України перевірятиме відповідність домогосподарств вимогам, необхідним для отримання житлової субсидії, і автоматично сформує повну форму заявки і декларації для кожного домогосподарства. Після розгляду спрощеної заявки Пенсійний фонд України приймає рішення щодо призначення субсидії та визначає її розмір або відмовляє у призначенні.

Повідомлення про призначення або відмову у призначенні надсилається в спосіб, вказаний заявником у самій заявці. У разі відмови у призначенні субсидії заявник має 14 днів на оскарження або доповнення відомостей з офіційних джерел. Після перевірки фактів, зазначених у додаткових документах заявника, Пенсійний фонд України може змінити своє рішення на позитивне.

Крім того, критерії отримання субсидій для прийомних та багатодітних сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, а також сімей, у яких є особа з інвалідністю, були спрощені.

При призначенні житлової субсидії більше не буде враховуватися наявність автомобілів у таких сім'ях, оскільки для них транспорт є необхідним засобом для життя.

До загального доходу домогосподарства не будуть враховуватися доходи членів родини, які перебувають за кордоном понад 60 днів. Це полегшить можливість отримання субсидії родинам, які проживають в Україні, але мають членів родини, що перебувають за кордоном.

Механізм нарахування та виплати житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг особам, які проживають в зоні активних бойових дій або під окупацією, продовжено ще на рік. В таких випадках нарахування відбувається на підставі даних, що знаходяться в реєстрах отримувачів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а кошти перераховуються на банківську картку".

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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