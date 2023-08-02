Учитывается ли помощь при рождении ребенка во время назначения льготы на коммуналку

Как при назначении субсидии учитывается помощь при рождении ребенка

При назначении и расчете субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг одноразовая выплата, полученная при рождении ребенка в размере 10,320 грн, не учитывается в среднемесячном совокупном доходе семьи. Однако другие пособия, предоставленные частями в течение 36 месяцев, в размере 860 грн в месяц, учитываются при расчете субсидии.

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Пенсионный фонд Украины разъяснил, что это предусмотрено соответствующими положениями Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для получения различных видов государственной социальной помощи, утвержденных постановлением Кабинета Министров №632 от 22 июля 2020 года.

Правительство сохранило размер совокупного дохода для назначения субсидии до завершения военного положения. При этом с 1 августа планка для назначения субсидии, ранее составлявшая 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, увеличилась до 20% в связи с отменой карантинных ограничений.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что летом будут продолжаться назначение жилищных субсидий на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября) для большинства домохозяйств, получавших их в предыдущем отопительном периоде. Для тех, кто уже получал субсидии в отопительный сезон, такие пособия будут переназначены автоматически. Но существуют определенные категории украинцев, которым необходимо снова подать заявки на получение субсидий.

Размер субсидии в неотапливаемый сезон будет составлять в среднем от 350 до 400 гривен. Окончательный размер субсидий будет устанавливаться в зависимости от доходов и размеров расходов на коммунальные услуги для каждой семьи.

Напомним, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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