Удачи не принесут: какие цифры в номере авто притягивают несчастье и бедствие

Несчастливые цифры для авто - какие цифры нельзя использовать в номере машины

Считается, что некоторые цифры приносят удачу, а другие ее отпугивают. Поэтому часто при покупке или регистрации автомобиля часто обращают внимание на номерной знак.

UAportal рассказывает, какие цифры лучше не использовать на своем автомобиле. Поскольку некоторые могут навлечь настоящую беду и неприятности.

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Какие числа "несчастны" для автомобиля

В народе считают, что 6, 9 и 13 несчастливы для номерных знаков. Люди даже верят, что они тянут за собой неудачи и угрожают бедой.

Цифру "шесть" связывают с дьяволом, то оно всегда считалось неблагоприятным. Энергию разрушения несут три шестерки, то есть потенциально опасные.

Цифра "девять" имеет несколько значений. Некоторые считают, что 9 счастлива и хороша, а другие – наоборот. Существует мнение, поскольку 9 – это перевернутое 6, то тоже очень опасно. Также от смерти человека отчисляют именно девять дней траура.

Цифра "тринадцать" – чертова дюжина, как ее принято называть. Поскольку 12 – это очень счастливое число, а вот 13 – перекрывает его на единицу и имеет дьявольскую, разрушительную энергетику, связанную с нечистой силой.

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"Счастливые" числа для номерных знаков

Многие считают, что счастливы 5, 7 и 8. Особенно пятерка ассоциируется с чем-то хорошим. Цифра 7 также счастлива, поскольку Бог сотворил Землю за 7 дней.

Для верующих цифра 8 – особенно значима. Во-первых, это знак нескончаемости. Во-вторых, знак победителя.

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