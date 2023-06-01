Удачный вариант быстрого ужина: рецепт ленивых вареников с сыром и мятным соусом
Прекрасный вариант завтрака или ужина. Сладкие вареники с творогом с освежающим мятным соусом не оставят равнодушным никого.
Ингредиенты:
– Сыр кисломолочный – 400 г
– Мука – 1 стакан
– Яйцо – 1 шт
– Сахар – 2 ст. л.
– соль – щепотка
– Лимонная цедра – 3 г
- Масло сливочное – 30 г
Для соуса:
– Йогурт греческий – 200 г
– Сахарная пудра – 1 ч. л.
– Мята свежая – 2 веточки
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Способ приготовления:
1. Сыр перетрите с яйцами, сахаром и солью. Добавьте лимонную цедру и муку. Вымешайте тесто.
2. Разделите тесто на четыре равных куска. Каждый из них скатайте в длинную колбаску, из которой сделайте вареники размером 1 см, каждый из которых прижмите и обваляйте в муке.
3. В кастрюлю налейте воду и дайте закипеть. Отварите вареники несколько минут, пока не всплывут. Выложите на тарелки и полейте маслом.
4. Соус: мелко порежьте мяту и смешайте с сахарной пудрой и йогуртом.
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