Удачный вариант быстрого ужина: рецепт ленивых вареников с сыром и мятным соусом

Прекрасный вариант завтрака или ужина. Сладкие вареники с творогом с освежающим мятным соусом не оставят равнодушным никого.

Ингредиенты:

– Сыр кисломолочный – 400 г

– Мука – 1 стакан

– Яйцо – 1 шт

– Сахар – 2 ст. л.

– соль – щепотка

– Лимонная цедра – 3 г

- Масло сливочное – 30 г

Для соуса:

– Йогурт греческий – 200 г

– Сахарная пудра – 1 ч. л.

– Мята свежая – 2 веточки

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Способ приготовления:

1. Сыр перетрите с яйцами, сахаром и солью. Добавьте лимонную цедру и муку. Вымешайте тесто.

2. Разделите тесто на четыре равных куска. Каждый из них скатайте в длинную колбаску, из которой сделайте вареники размером 1 см, каждый из которых прижмите и обваляйте в муке.

3. В кастрюлю налейте воду и дайте закипеть. Отварите вареники несколько минут, пока не всплывут. Выложите на тарелки и полейте маслом.

4. Соус: мелко порежьте мяту и смешайте с сахарной пудрой и йогуртом.

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