Удар баллистики по Сумам: количество пострадавших выросло до 119 (фото)

В воскресенье, 13 апреля, во время празднования Вербного воскресенья, российская армия нанесла удар по центру Сум, выпустив две баллистические ракеты. В результате атаки погибли 34 человека, среди них — двое детей. Число раненых достигло 119 человек, в том числе 15 детей.

Среди пострадавших - жители, которые оказались прямо на улице: в собственных авто, общественном транспорте или домах. Это один из самых кровавых ударов по украинским городам за последние месяцы. Об этом пишет BBC.

Одна из ракет попала в Конгресс-центр Сумского государственного университета – популярное пространство, где проводились занятия, кружки, мастер-классы для детей. Как рассказал житель города в комментарии для ВВС Украина, центр был образовательным центром для всего общества.

Кроме университета, серьезные повреждения получили окрестные улицы — разрушены троллейбус, автомобили, повреждены жилые дома. Фотографии с места трагедии демонстрируют масштабы разрушений и многочисленные жертвы.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, подчеркнув, что "разговоры еще никогда не останавливали баллистику". Он отметил, что ракеты попали в обычную городскую улицу, где проходила повседневная жизнь – школы, дома, авто на дорогах – именно в день, когда люди шли в храмы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал атаку "абсолютным злом" и подчеркнул, что она унесла жизни мирных жителей в христианский праздник. Украинская сторона передала информацию об обстреле всем международным партнерам и организациям, призвав к решительному ответу.

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Прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления.

По данным Главного управления разведки, по городу ударили ракеты типа "Искандер-М" (KN-23), имевшие осколочно-фугасные боевые части. Удары совершили российские ракетные подразделения 112-й и 448-й бригад, базирующихся на территории Воронежской и Курской областей.

Международное сообщество решительно осудило обстрел Сум: президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир должен принять решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить войну, подчеркнув, что именно Москва избрала продолжение боевых действий, несмотря на человеческие жертвы, международное право и дипломатические инициативы. Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис написал, что Россия сознательно избрала путь агрессии, отвергнув мир. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в своем заявлении подчеркнула: "Сердце разрывается, глядя на кадры из Сум. Люди собрались утром на Вербное воскресенье и попали под вражескую атаку".

Напомним, армия РФ атаковала Харьков и Киевщину.

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