'Удары настоящего возмездия': спецназовцы ликвидировали российские ЗРК 'Тор' и С-300 (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили российские ЗРК "ТОР М2" и "С-300ВМ". В ведомстве отметили, что это была месть на массированную ракетную атаку 9 марта.

Для этого они использовали дроны-камидкадзе. Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе СБУ,

"В ответ на каждый российский "ракетный удар возмездия" мы нанесем удары настоящего возмездия – чтобы уничтожать оккупантов, их базы и технику", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как БПЛА целится во вражескую технику, после чего взрывается. Видеофиксация ликвидации русской военной техники происходила на другой беспилотник.

Точное время и место уничтожения вражеских ТОР М2 и С-300ВМ не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, утром 9 марта в Украине раздалась масштабная воздушная тревога, после которой в разных областях слышали взрывы.

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