Удивительный, но рабочий способ: Как быстро почистить огромное количество молодого картофеля с помощью ершика

На платформе TikTok появилось быстро распространившееся короткое видео, предлагая способ быстрой очистки картофеля. Ролик набрал практически 7 миллионов просмотров, около 240 тысяч лайков и тысячу комментариев.

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Автору видео действительно удалось быстро очистить картофель в течение 5-7 секунд, но следует отметить, что он использовал не полное ведро картофеля.

Чтобы быстро очистить небольшой молодой картофель, можно воспользоваться неординарным методом – использованием дрели и щетки для унитаза. Этот метод позволяет эффективно справиться с очищением за короткий промежуток времени. Однако стоит заметить, что этот способ лучше подходит для владельцев частных домов, поскольку работа с дрелью может быть достаточно шумной. Ниже приведены шаги по очистке картофеля с помощью дрели:

Положить картофель в ведро с водой; Разрезать новую щетку для унитаза пополам; Вставить щетку в дрель; Включите дрель и опустите ее в ведро с картофелем.

Важно убедиться, что дрель не попадает в воду или не смачивается, поскольку это может быть небезопасно. С помощью этого метода вы сможете быстро очистить маленький молодой картофель. Однако, стоит отметить, что недостатком этого метода является разбрызгивание многих грязных распылений вокруг себя.

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