'Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время': Зеленский предложил пути встретиться лично

Президент Владимир Зеленский призвал российское руководство прекратить ограничиваться только заявлениями и техническими контактами и перейти к прямым переговорам на уровне глав государств. диалога на самом высоком уровне.

Об этом глава государства написал в соцсетях. Он подчеркнул, что все хорошо понимают, в чьих руках принятие решений в России, и что именно этот человек должен остановить войну. Зеленский напомнил, что подобная инициатива уже звучала от Соединенных Штатов, и Украина ее поддержала. Следующий шаг — это политическая воля Кремля.

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Отдельно президент Украины поблагодарил всех, кто способствует достижению мира, в частности, отметил инициативы экспрезидента США Дональда Трампа, направленные на прекращение российской агрессии, человеческих потерь и установление справедливого мира.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что его условия, обнародованные еще летом 2024 года, остаются неизменными. Он настаивает на полном выводе украинских войск из оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ.

В то же время Путин вспомнил о переговорах в Стамбуле и высказался за необходимость обсуждения конкретных шагов по установлению "долговременного мира в Украине без временных рамок".

Ранее мы говорили, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Стамбуле.

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