Украина имеет право запрещать ношение 'георгиевской ленты' - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, подтвердившее законность запрета публичного ношения георгиевской ленты в Украине. Суд рассмотрел дело "Борзых против Украины", поданное в 2017 году, и признал действия украинской власти не нарушающими права на свободу выражения взглядов.

Истцом выступил Юрий Борзых, бывший военный, который хотел публично носить георгиевскую ленту 9 мая в День Победы. Он подал жалобу в ЕСПЧ, утверждая, что запрет ленты дискриминационный и ограничивает его право на свободу выражения взглядов. Об этом сообщается в решении суда.

ЕСПЧ признал, что ношение георгиевской ленты в украинском контексте приобрело иное значение из-за вооруженного конфликта с Россией, и власти Украины имели право принимать меры по защите национальной безопасности.

"Суд признал, что запрет Украины ограничил свободу выражения взглядов, но был в пределах полномочий государства", - говорится в решении.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Суд также подчеркнул, что запрет не является абсолютным. Она не распространяется на законное использование ленты как оригинальной государственной награды или воинской награды, врученной до 1991 года.

Борзых не смог доказать, что запрет нанес ему душевные страдания или имело иное существенное влияние на его жизнь. Поэтому ЕСПЧ признал его жалобу явно необоснованной и отклонил ее.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину подобные запреты начали вводить и другие страны. В частности, Эстония приняла закон о запрете символов российской агрессии, среди которых георгиевская лента и буква "Z", активно используемые российскими войсками. Закон был подписан президентом Эстонии Аларом Карисом.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!