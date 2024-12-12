Україна має право забороняти носіння 'георгіївської стрічки' – ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, яке підтвердило законність заборони публічного носіння георгіївської стрічки в Україні. Суд розглянув справу "Борзих проти України", подану у 2017 році, та визнав дії української влади такими, що не порушують права на свободу вираження поглядів.

Позивачем виступив Юрій Борзих, колишній військовий, який хотів публічно носити георгіївську стрічку 9 травня у День Перемоги. Він подав скаргу до ЄСПЛ, стверджуючи, що заборона стрічки є дискримінаційною та обмежує його право на свободу вираження поглядів. Про це повідомляється у рішенні суду.

ЄСПЛ визнав, що носіння георгіївської стрічки в українському контексті набуло іншого значення через збройний конфлікт з Росією, і влада України мала право вживати заходів для захисту національної безпеки.

"Суд визнав, що заборона України обмежила свободу вираження поглядів, але була в межах повноважень держави," — йдеться в рішенні.

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Суд також підкреслив, що заборона не є абсолютною. Вона не поширюється на законне використання стрічки як оригінальної державної нагороди або військової відзнаки, врученої до 1991 року.

Борзих не зміг довести, що заборона завдала йому душевних страждань або мала інший істотний вплив на його життя. Тому ЄСПЛ визнав його скаргу явно необґрунтованою та відхилив її.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну подібні заборони почали запроваджувати й інші країни. Зокрема, Естонія ухвалила закон про заборону символів російської агресії, серед яких георгіївська стрічка та літера "Z", яку активно використовують російські війська. Закон був підписаний президентом Естонії Аларом Карісом.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з президентом Південної Кореї.

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