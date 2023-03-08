Украина наращивает силы для контрнаступления: сколько обещанной союзниками военной техники уже получили ВСУ

Все взгляды прикованы к битве за город Бахмут на востоке Украины. Однако вскоре внимание будет обращено на ожидаемое контрнаступление, которое может начаться уже в апреле. Об этом пишет издание The Economist.

25 января канцлер Германии Олаф Шольц пообещал отправить Leopard 2a6, усовершенствованный вариант немецкого танка. Это побудило другие европейские страны, имеющие на вооружении танки Leopard передавать их Украине. Пока коалиция привлекла лишь два батальона самых современных "Леопардов" (в украинском танковом батальоне должен быть 31 танк). Дания, Германия и Нидерланды также закупают для Украины не менее 100 более старых, но отремонтированных Leopard 1a5 – это еще три батальона.

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Вдобавок Британия отправляет роту из 14 танков Challenger 2, а США пообещали 31 новейший танк m1a2 Abrams. Польша пообещала 14 "Леопардов" и уже отправила в Украину около 250 танков Т-72 советского производства, а также пришлет еще 60 модернизированных Т-72. Разнообразные боевые машины пехоты, от устаревшей советской эпохи БМП-1 до американских машин Stryker и Bradley, дополнят бронетанковые бригады.

В декабре Америка и Великобритания поняли, что затяжная война не в интересах западных стран. Кроме того, россия оказалась еще слабее, чем считалось ранее. Переломный момент произошел 20 января на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины, встрече министров обороны под руководством США, которая проводится примерно раз в месяц на крупной американской авиабазе Рамштайне в Германии. Там союзники согласились оснастить Украину дивизией танков, чтобы большая часть была готова к концу марта.

Издание сообщает, что из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% – а это более 8 миллиардов долларов – поступило в течение трех месяцев после 9 декабря. Последний Американский пакет помощи включает, например, бронированную мостоукладочную технику, которая будет жизненно необходима для любого наступления на юге или востоке.

Военная помощь Украине от США

Украинская армия трансформируется. Основная часть техники все еще советского происхождения, но если в конце прошлого года соотношение украинских и западных комплектов составляло пять к одному, то ожидается, что оно изменится на пять к двум с поступлением западной помощи.

То есть, почти треть украинской армии в скором времени будет вооружена по стандартам НАТО. Генерал Валерий Залужный надеется, что впоследствии он будет располагать 3 новыми армейскими корпусами, в каждом из которых будет по 6 бригад, каждая из которых будет насчитывать более 20 000 человек.

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Наступление России в конце января было направлено, в частности, на то, чтобы заставить Украину привлечь эти резервы, что значительно усложнило организацию контрнаступления. В последние дни российские войска и наемники продвинулись в глубь Бахмута, с лета 2022 года находящегося под давлением. Однако битва за город привела к значительно большим потерям россиян, чем украинцев. И что важнее, генерал Залужный избежал очевидной ловушки.

Ситуация на фронте по состоянию на 5 марта 2023

Вместо того чтобы бросить значительные резервы в Бахмут, чтобы спасти город, который имеет гораздо большую символическую, чем военную ценность, он отправил войска за границу для обучения на новой технике. Во время наступательных действий в прошлом году украинская армия большей частью наступала в ротных формированиях. Цель обучения - объединить военных в большие батальоны и бригады, способные вести "общеоружейную" войну, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие виды боевой техники действуют вместе, а не просто последовательно, как это преимущественно сейчас.

Западные официальные лица разделились относительно того, будет ли всего этого достаточно, чтобы выгнать россия с примерно 18% территории Украины, которую она сейчас контролирует. Боеприпасы остаются серьезной проблемой, потому что западные союзники медленно наращивают производство. Нехватка воздушных сил Украины может стать еще большей проблемой, если российские военные самолеты изъявят желание идти на больший риск во время любого украинского наступления.

Кроме того, русская армия в ужасающей форме. Если после завоевания Бахмута она решит глубже прорваться в Донецк, ей придется еще больше тратить собственные мизерные резервы. В конце концов Россия может начать стягивать подразделения с других частей длинной линии фронта, создавая пробелы, которыми Украина может воспользоваться, предполагает Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям. Союзники Украины внимательно следят за слабыми местами.

2 марта Марк Милли, старший американский генерал, посетил настольные военные игры, которые проводит Америка на базе в Висбадене, Германия, чтобы помочь украинским офицерам рассмотреть разные варианты наступления. Мало кто думает, что Украина может восстановить свои довоенные границы одним ударом, не говоря уже о том, чтобы вернуть территории, в частности Крым, захваченный россией в 2014 году.

Но если Украина сможет оторвать еще один значительный кусок от российской оккупации, как это было в прошлом году на северо-востоке вокруг Харькова и на юге вокруг Херсона, это убедило бы союзников в том, что война не может перейти тупик, считает генерал Милли.

24 февраля 2023 стало известно, что в Украину из Польши прибыли первые боевые танки Leopard 2.

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