Україна нарощує сили для контрнаступу: скільки обіцяної союзниками військової техніки вже отримали ЗСУ

Наразі всі погляди прикуті до битви за місто Бахмут на сході України. Проте незабаром увага буде звернена на очікуваний контрнаступ, який може розпочатися вже у квітні. Про це пише видання The Economist.

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надіслати Leopard 2a6, вдосконалений варіант німецького танка. Це спонукало інші європейські країни, які мають на озброєнні танки Leopard передавати їх Україні. Наразі коаліція залучила лише два батальйони найсучасніших "Леопардів" (в українському танковому батальйоні має бути 31 танк). Данія, Німеччина та Нідерланди також закуповують для України щонайменше 100 старіших, але відремонтованих Leopard 1a5 – це ще три батальйони.

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До того ж Британія відправляє роту з 14 танків Challenger 2, а США пообіцяли 31 новітній танк m1a2 Abrams. Польща пообіцяла 14 "Леопардів" і вже відправила в Україну близько 250 танків Т-72 радянського виробництва, а також надішле ще 60 модернізованих Т-72. Різноманітні бойові машини піхоти, від застарілої радянської епохи бмп-1 до американських машин Stryker і Bradley, доповнять бронетанкові бригади.

У грудні Америка та Британія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах західних країн. Крім того, росія виявилася ще слабшою, ніж вважалося раніше. Переломний момент стався 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України, зустрічі міністрів оборони під керівництвом США, яка проводиться приблизно раз на місяць на великій американській авіабазі Рамштайні в Німеччині. Там союзники погодилися оснастити Україну дивізією танків, щоб більша частина була готова до кінця березня.

Видання повідомляє, що з усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% – а це понад 8 мільярдів доларів – надійшло протягом трьох місяців після 9 грудня. Останній Американський пакет допомоги включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде життєво необхідною для будь-якого наступу на півдні чи сході.

Українська армія трансформується. Основна частина техніки все ще радянського походження, але якщо наприкінці минулого року співвідношення українських і західних комплектів становило п’ять до одного, то, очікується, що воно зміниться на п’ять до двох із надходженням західної допомоги.

Тобто майже третина української армії незабаром буде озброєна за стандартами НАТО. Генерал Валерій Залужний сподівається, що згодом він матиме у своєму розпорядженні 3 нові армійські корпуси, у кожному з яких буде по 6 бригад, кожна з яких налічуватиме понад 20 000 осіб.

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Наступ росії наприкінці січня був спрямований, зокрема, на те, щоб змусити Україну залучити ці резерви, що значно ускладнило організацію контрнаступу. Останніми днями російські війська та найманці просунулися вглиб Бахмута, який з літа 2022 року перебуває під натиском. Проте битва за місто призвела до значно більших втрат росіян, ніж українців. І що важливіше, генерал Залужний уникнув очевидної пастки.

Замість того, щоб кинути значні резерви в Бахмут, щоб врятувати місто, яке має набагато більшу символічну, ніж військову цінність, він відправив війська за кордон для навчання на новій техніці. Під час наступальних дій минулого року українська армія здебільшого наступала у ротних формуваннях. Навчання має на меті об’єднати військових у більші батальйони та бригади, здатні вести "загальнозбройну" війну, в якій піхота, бронетехніка, артилерія та інші види бойової техніки діють разом, а не просто послідовно, як це переважно зараз.

Західні офіційні особи розділилися щодо того, чи буде всього цього достатньо, щоб вигнати росію з приблизно 18% території України, яку вона зараз контролює. Боєприпаси залишаються серйозною проблемою, оскільки західні союзники повільно нарощують виробництво. А брак повітряних сил України може стати ще більшою проблемою, якщо російські військові літаки виявлять бажання йти на більший ризик під час будь-якого українського наступу.

З іншого боку, російська армія в жахливій формі. Якщо після завоювання Бахмута вона вирішить прорватися глибше в Донецьк, їй доведеться ще більше витрачати власні мізерні резерви. Врешті решт рф може почати стягувати підрозділи з інших частин довгої лінії фронту, створюючи прогалини, якими Україна може скористатися, припускає Густав Грессель з Європейської ради з міжнародних відносин. Союзники України уважно стежать за слабкими місцями.

2 березня Марк Міллі, старший американський генерал, відвідав настільні військові ігри, які проводить Америка на базі у Вісбадені, Німеччина, щоб допомогти українським офіцерам розглянути різні варіанти наступу. Мало хто думає, що Україна може відновити свої довоєнні кордони одним ударом, не кажучи вже про те, щоб повернути території, зокрема – Крим, захоплений росією у 2014 році.

Але якщо Україна зможе відірвати ще один значний шматок від російської окупації, як це було минулого року на північному сході навколо Харкова та на півдні навколо Херсона, це б переконало союзників в тому, що війна не може перейти глухий кут, вважає генерал Міллі.

24 лютого 2023 року стало відомо, що до України з Польщі прибули перші бойові танки Leopard 2.

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