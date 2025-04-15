Украина окажется под влиянием антициклона: синоптики предупредили, чего ждать от погоды в ближайшие дни

На этой неделе в Украине прогнозируется преимущественно теплая и сухая погода. По словам синоптика, к завершению второй декады апреля ожидается заметное повышение температуры воздуха, а осадки почти не предполагаются по всей территории страны.

Об этом сообщил метеоэксперт Игорь Кибальчич в комментарии для Метеопрога. "Из-за формирования устойчивого антициклона над Восточной Европой большинство регионов Украины будут иметь благоприятные погодные условия в течение всей недели", – отметил Кибальчич.

Температурные показатели растут постепенно, ночные заморозки прекратятся, а небо будет в основном ясным. Небольшие дожди возможны только локально – в западных и южных областях.

Прогноз на 15 апреля

Во вторник, по словам синоптика, в Украине сохранится теплая и в основном сухая погода. Лишь вечером и ближе к концу дня на последнем западе страны возможны дожди. Ветер ожидается со скоростью 5–12 м/с, местами в западных регионах – порывы до 15–20 м/с. В ночные часы температура составит +4...+9 °С, а кое-где на юго-западе возможны заморозки до -2 °С. Днем воздух прогреется до +14…+19 °С, в Закарпатье и на морском побережье будет несколько прохладнее – +9…+14 °С.

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Погода на 16 апреля

"В среду, 16 апреля, дожди и облачность ожидаются на западе Украины", – сообщил синоптик Игорь Кибальчич. На остальной территории страны существенных осадков не предполагается. Ночью прогнозируется +5…+10 °С, днем столбики термометров поднимутся до +16…+21 °С. В Крыму, Приазовье и западных регионах дневная температура будет несколько ниже – +10…+15 °С.

Общий прогноз на неделю

Метеоролог Наталья Диденко также подтверждает, что Украину ожидает стабильно теплая весенняя погода. По ее прогнозу, до Пасхи по всей стране будет сохраняться комфортная температура, с минимальными осадками – лишь на западе вероятны периодические дожди.

Ранее мы говорили о прогнозе погоды в Украине на 15 апреля.

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