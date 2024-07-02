Украина отстает по показателям мобилизации: Die Welt указал, сколько необходимо призвать людей до конца года

До конца текущего года Украине нужно привлечь в ряды армии 200 тыс. человек с целью компенсации потерь и формирования новых военных подразделений.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Согласно последним данным издания, для поддержания обороноспособности страны, Силы обороны должны привлекать не менее 50 тысяч новобранцев каждые три месяца, а всего к концу года нужно достичь показателя в 200 тысяч человек. По информации источников газеты в "европейских кругах безопасности", в последние месяцы Украина не укладывается в эти показатели.

Полковник Маркус Райснер, возглавляющий Институт подготовки офицеров при Терезианской академии в Вене, считает, что реальная потребность в солдатах намного превышает 200 тысяч. Он отмечает, что с 2022 года Украина понесла значительные потери в своих боевых подразделениях.

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"Кроме того, многие оставшиеся солдаты находятся в нестабильном физическом и психологическом состоянии, поскольку армия почти не может проводить ротации", – указывает эксперт.

Мобилизация заключенных

"Кроме того, многие оставшиеся солдаты находятся в нестабильном физическом и психологическом состоянии, поскольку армия почти не может проводить ротации", – указывает эксперт.

Мобилизация заключенных

Журналисты высказывают мнение, что привлечение осужденных в ряды ВСУ "показывает серьезность ситуации".

"Использование осужденных в этой войне не является чем-то новым. Россия пополняет свои ряды заключенными с лета 2022 года. Тысячи из них были серьезно ранены или убиты в боях за восточноукраинский город Бахмут только в 2023 году. Тот факт, что украинская армия теперь также набирает солдат в тюрьмах, свидетельствует о серьезности ситуации. Армия Путина перехватывает инициативу на всех фронтах и медленно продвигается на востоке страны. Кроме нехватки современных истребителей и боеприпасов, главной проблемой в Украине является нехватка солдат. С начала войны страна потеряла шестизначное количество солдат, которые погибли или были ранены", – говорится в статье.

По информации Die Welt, администрация отдельных исправительных учреждений Украины имеет личные мотивы, сопротивляясь и не желая отпускать осужденных, чтобы не потерять "дешевую рабочую силу".

"Похоже, что от тех, кто плохо работает, хотят избавиться, а от таких, как я, хотят оставить", – цитируют журналисты слова заключенного, которого зовут Максим.

Напомним, ранее юрист пояснил, что работники ТЦК не имеют права поступать.

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