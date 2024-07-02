Україна відстає за показниками мобілізації: Die Welt вказав, скільки необхідно призвати людей до кінця року

До кінця поточного року Україні потрібно залучити до лав армії 200 тис. осіб з метою компенсації втрат та формування нових військових підрозділів.

Про це пише німецька газета Die Welt.

Згідно з останніми даними видання, для підтримки обороноздатності країни, Сили оборони мають залучати не менше 50 тисяч новобранців кожні три місяці, а загалом до завершення року потрібно досягти показника у 200 тисяч осіб. За інформацією джерел газети у "європейських безпекових колах", в останні місяці Україна не вкладається в ці показники.

Полковник Маркус Райснер, який очолює Інститут підготовки офіцерів при Терезіанській академії у Відні, вважає, що реальна потреба в солдатах набагато перевищує 200 тисяч. Він наголошує, що з 2022 року Україна зазнала значних втрат у своїх бойових підрозділах.

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"Крім того, багато солдатів, що залишилися, перебувають у нестабільному фізичному і психологічному стані, оскільки армія майже не може проводити ротації", – вказує експерт.

Мобілізація ув'язнених

Журналісти висловлюють думку, що залучення засуджених до лав ЗСУ "показує серйозність ситуації".

"Використання засуджених у цій війні не є чимось новим. Росія поповнює свої лави ув'язненими з літа 2022 року. Тисячі з них були серйозно поранені або вбиті в боях за східноукраїнське місто Бахмут тільки в 2023 році. Той факт, що українська армія тепер також набирає солдатів у в'язницях, свідчить про серйозність ситуації. Армія Путіна перехоплює ініціативу на всіх фронтах і повільно просувається на сході країни. Окрім нестачі сучасних винищувачів та боєприпасів, головною проблемою в Україні є нестача солдатів. З початку війни країна втратила шестизначну кількість солдатів, які загинули або були поранені", – зазначено у статті.

За інформацією Die Welt, адміністрація окремих виправних установ України має особисті мотиви, опираючись та не бажаючи відпускати засуджених, щоб не втратити "дешеву робочу силу".

"Схоже, що тих, хто погано працює, хочуть позбутися, а таких, як я, хочуть залишити", – цитують журналісти слова ув'язненого, якого звати Максим.

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