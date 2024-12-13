Россия произвела обстрел ракетами и дронами на Украину: взрывы раздавались в низу городов, пол Тернопольщины без света

Россия утром 13 декабря нанесла массированный удар по украинской энергетике, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. "Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. , будет уточнен характер повреждений".

Укрэнерго сообщило, что из-за ракетной атаки на энергообъекты отключений электроэнергии станет больше. Об этом сообщил Галущенко в Facebook, Укрэнерго в Telegram.

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"С актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго", – отметили в компании.

Группы крылатых ракет были зафиксированы над Херсонщиной и на востоке Николаевщины, откуда они двигались на север/северо-восток.

С Николаевщины - в Кировоградскую;

С Сумщины - на Черниговщину, Киевщину и Полтавщину;

С Кировоградщины – в Черкасскую.

Воздушные силы также сообщили о взлете с аэродрома Саваслейка российского МиГ-31К, способного нести ракеты "Кинжал", что усугубляет угрозу для Украины. Одновременно идет дроновая атака русских войск.

Около 8:00 утра стало известно, что часть ракет сменила курс на запад Украины, в частности:

Винницкую

Хмельницкую область

Тернопольщину

Черкасщину

Ивано-Франковскую область

Приблизительно в 9:00 утра Воздушные силы подтвердили, что ракета "Кинжал" двигалась на Житомир, затем на север Хмельнитчины, откуда продолжила полет в сторону Тернопольщины, Ивано-Франковской области и Закарпатья.

Кроме того, зафиксировано движение групп ракет из Херсона в направлении Николаевской области.

Украинские силы ПВО работают над отражением удара. Граждан призывают оставаться в укрытиях до официального завершения воздушной тревоги.

В Тернопольской области из-за массированной российской ракетной атаки на энергообъекты от электричества отключены 50% потребителей.

Об этом в телеграмме сообщает Тернопольская областная государственная администрация.

"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно", - говорится в сообщении. Отключено 50% потребителей области.

Президент Украины прокомментировал обстрел Украины вражескими ракетами.

Очередной российский ракетный удар по Украине. Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов. по нашей энергетике.

Это такой "мирный" план Путина – уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна мощная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор.

Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны "петриоты", чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Следует усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет.

Разговоры Путина не останавливают – нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло.

Мир может остановить это безумие, и для этого прежде всего нужно остановить безумие в Москве, которое уже 20+ лет отдает приказы на террор. Сила нужна. Украина благодарна всем, кто помогает."

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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