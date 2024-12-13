Росія здійснила обстріл ракетами і дронами на Україну: вибухи лунали у низі міст, пів Тернопільщини без світла

Росія вранці 13 грудня завдала масованого удару по українській енергетиці, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко."Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Як тільки це дозволить безпекова ситуація, буде уточнено характер пошкоджень".

Укренерго повідомило, що через ракетну атаку на енергооб’єкти відключень електроенергії стане більше. Про це повідомив Галущенко у Facebook, Укренерго в Telegram

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"З актуальним графіком відключень можна ознайомитися на сайті або офіційних сторінках вашого обленерго", – зазначили в компанії.

Групи крилатих ракет були зафіксовані над Херсонщиною та на сході Миколаївщини, звідки вони рухалися на північ/північний схід.Згодом стало відомо про їхній подальший рух у напрямку:

З Миколаївщини — на Кіровоградщину;

З Сумщини — на Чернігівщину, Київщину та Полтавщину;

З Кіровоградщини — на Черкащину.

Повітряні сили також повідомили про зліт з аеродрому Саваслейка російського МіГ-31К, здатного нести ракети "Кинджал", що посилює загрозу для України. Одночасно триває дронова атака російських військ.

Близько 8:00 ранку стало відомо, що частина ракет змінила курс на захід України, зокрема на:

Вінниччину

Хмельниччину

Тернопільщину

Черкащину

Івано-Франківщину

Приблизно о 9:00 ранку Повітряні сили підтвердили, що ракета "Кинджал" рухалася на Житомир, потім на північ Хмельниччини, звідки продовжила політ у бік Тернопільщини, Івано-Франківщини та Закарпаття.

Крім того, зафіксовано рух груп ракет з Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

Українські сили ППО працюють над відбиттям удару. Громадян закликають залишатися в укриттях до офіційного завершення повітряної тривоги.

У Тернопільській області через масовану російську ракетну атаку на енергооб’єкти від електрики відключені 50% споживачів.

Про це у Телеграмі повідомляє Тернопільська обласна державна адміністрація.

"Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно", - ідеться в повідомленні. Відключені 50% споживачів області.

Президент України прокоментував обстріл України ворожими ракетами.

"Черговий російський ракетний удар по Україні. Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці.

Це такий "мирний" план Путіна – знищити все. Це так він хоче "перемовин" – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор.

Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Потрібні "петріоти", щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет.

Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло.

Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає."

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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