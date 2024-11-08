Украина получит от Всемирного банка новый пакет помощи на 750 миллионов долларов - Шмигаль
Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины в размере 750 миллионов долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Финансирование будет предоставлено в рамках программы "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE). Этот проект направлен на поддержку ключевых институциональных реформ, необходимых для интеграции Украины в Европейский Союз. Часть средств будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, финансируемого правительством Японии.
Шмигаль отметил, что этот пакет помощи будет способствовать укреплению работы государственных институтов в условиях войны и обеспечению полного предоставления ключевых государственных услуг гражданам.
Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году
Программа предусматривает введение реформ для повышения эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами.
Премьер также добавил, что в случае необходимости объем финансирования может быть увеличен.
Напомним, Шмигаль назвал категорию военнообязанных, которая в первую очередь получит повестки.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!