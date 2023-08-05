Украина сможет получить ядерное оружие: Данилов назвал условие

Украина может получить ядерное оружие, однако для этого есть условие. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это не будет арсенал, который раньше имела наша страна.

Об этом он сообщил во время телемарафона. По его словам, Украина, скорее всего, не сможет производить собственное ядерное оружие.

"То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь", – сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что страны НАТО могут предоставлять ядерное оружие другим странам. Однако Данилов не может сказать, будет ли это работать в случае Украины, ведь это "сложная, ответственная и тяжелая работа".

Напомним, в пресс-службе Министерства обороны заявили, что Украина уже ввела 287 стандартов НАТО. В результате Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и превышает показатели некоторых государств-членов.

После двухдневного саммита НАТО 12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны Украину точно пригласят к членству в НАТО, и она станет полноправным членом Альянса.

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