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Украина тайно получила от Британии партию ракет Storm Shadow

Цихоцкая Мария

Украина тайно получила от Британии партию ракет Storm Shadow
Украина тайно получила от Британии партию ракет Storm Shadow. Источник: Википедия

Британия без публичного объявления передала Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow еще до разрешения наносить удары по целям в РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Поставка состоялась во время премьерства Кира Стармера, заверившего в дальнейшей поддержке Украины. Ракеты были отправлены несколько недель назад, после того, как у Киева закончились боеприпасы дальнего радиуса действия.

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Решение о передаче было принято к официальному разрешению США и Великобритании на удары по западным ракетам по территории России.

Представители, знакомые с ситуацией, не раскрыли ни точную дату поставки, ни количество переданных ракет, ссылаясь на соображения безопасности.

Напомним, Ермак прокомментировал нежелание партнеров приглашать Украину в НАТО из-за коррупции.

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