Україна таємно отримала від Британії партію ракет Storm Shadow

Британія без публічного оголошення передала Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow ще до дозволу завдавати ударів по цілях у РФ.

Про це пише Bloomberg.

Поставка відбулася під час прем'єрства Кіра Стармера, який запевнив у подальшій підтримці України. Ракети були надіслані кілька тижнів тому, після того як у Києва закінчилися боєприпаси дальнього радіусу дії.

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Рішення про передачу було ухвалене до офіційного дозволу США та Великої Британії на удари західними ракетами по території Росії.

Представники, знайомі із ситуацією, не розкрили ані точної дати постачання, ані кількості переданих ракет, посилаючись на міркування безпеки.

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