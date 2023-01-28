Украинец переоделся в женскую одежду и накрасил ногти, чтобы попасть за границу (фото)

Украинские пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией. Один из нарушителей был переодет в женщину.

Мужчины пытались избежать мобилизации, поэтому решили бежать из страны. Один из них надел женскую одежду и даже накрасил ногти ярким красным цветом.

Читайте также: Трое мужчин планировали бежать в Румынию из-за Тиса, но их поймали курсанты-пограничники (фото)

Как сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, вечером 27 января пограничники отдела "Вилок" получили информацию от оперативников Мукачевского отряда, что вне пунктов пропуска замечены трое мужчин.

Когда их задержали, выяснилось, что они военнообязанные. "Один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако, в конце концов признался в обмане. Незаконно покинуть территорию страны мужчины пытались во избежание мобилизации", – говорится в сообщении.

Из фото, опубликованных пограничниками, можно заметить, что один из задержанных, чтобы походить более на женщину, мужчина отрастил волосы и покрасил их.

Против мужчин составлены протоколы за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, дела направили в суд.

Нарушителей ждет встреча с работниками территориального центра комплектования.

Напомним, что во время военного положения для мужчин призывного возраста (18 до 60 лет) введены запреты на выезд за границу. Однако есть определенные категории мужчин, имеющих законное право на пересечение госграницы во время войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!