Украинская артиллерия метко отработала по вражеской пехоте под Бахмутом (видео)

Украинские военные ликвидировали российскую пехоту на Бахмутском направлении. Для уничтожения врага привлекли артиллеристов.

Речь идет о бойцах 3-й отдельной штурмовой бригады. Видео с ликвидацией российских оккупантов опубликовали в Telegram-канале бригады.

"Минус пехота противника. Бахмутское направление. Метко отработал артиллерийский дивизион 3 ОШБр, подразделение "Команда-Выстрел", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как группа русских пехотинцев двигается по дороге вдоль линии электросетей. В следующее мгновение по врагу начинают работать украинские артиллеристы.

Один из оккупантов, который был ближе к месту удара, скорее всего, погиб сразу. Точное количество ликвидированных противников не указано.

Время и место уничтожения вражеской пехоты не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили российский ЗРК "Оса". На это понадобился один меткий выстрел артиллерии.

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