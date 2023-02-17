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Война в Украине

Украинская артиллерия метко отработала по вражеской пехоте под Бахмутом (видео)

Максим Карпенко

Украинская артиллерия метко отработала по вражеской пехоте под Бахмутом (видео)

Украинские военные ликвидировали российскую пехоту на Бахмутском направлении. Для уничтожения врага привлекли артиллеристов.

Речь идет о бойцах 3-й отдельной штурмовой бригады. Видео с ликвидацией российских оккупантов опубликовали в Telegram-канале бригады.

"Минус пехота противника. Бахмутское направление. Метко отработал артиллерийский дивизион 3 ОШБр, подразделение "Команда-Выстрел", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как группа русских пехотинцев двигается по дороге вдоль линии электросетей. В следующее мгновение по врагу начинают работать украинские артиллеристы.

Один из оккупантов, который был ближе к месту удара, скорее всего, погиб сразу. Точное количество ликвидированных противников не указано.

Время и место уничтожения вражеской пехоты не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили российский ЗРК "Оса". На это понадобился один меткий выстрел артиллерии.

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Война в Украине