Украинские артиллеристы уничтожили броневик оккупантов и личный состав под Бахмутом (видео)

Украинские военные с помощью артиллерии уничтожили группу оккупантов Донецкой области. Также нашим защитникам удалось ликвидировать броневик, автомобиль и боекомплект россиян.

Уничтожение врага происходило на Бахмутском направлении. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что ликвидацией оккупантов занимались бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"На Бахмутском направлении россияне пытались обустроить позиции в лесополосе, но были быстро обнаружены и уничтожены. В частности, ликвидирован личный состав противника, разрушены 2 блиндажа, сожжен боекомплект и уничтожены броневик и автомобиль", – указали военные.

На видео можно увидеть, как российские оккупанты передвигаются по лесополосе на Донбассе, после чего украинские артиллеристы наносят точный удар. Также на кадрах изображено уничтожение броневика.

Точное время и место ликвидации врага не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее украинские военные уничтожили штурмовую группу ППК "Вагнер". Ликвидация оккупантов произошла при попытке врага зайти в промзону Соледара в Донецкой области.

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал о ситуации на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. По его словам, враг бросает новые силы на захват Соледара и Бахмута.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!