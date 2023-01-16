Українські артилеристи знищили броньовик окупантів та особовий склад під Бахмутом (відео)

Українські військові за допомогою артилерії знищили групу окупантів на Донеччині. Також нашим захисникам вдалося ліквідувати броньовик, автівку та боєкомплект росіян.

Знищення ворога відбувалося на Бахмутському напрямку. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що ліквідацією окупантів займалися бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"На Бахмутському напрямку росіяни намагалися облаштувати позиції у лісосмузі, але були швидко виявлені та знищені. Зокрема, ліквідовано особовий склад противника, зруйновано 2 бліндажі, спалено боєкомплект і знищено броньовик та автівку", – вказали військові.

Відео дня

На відео можна побачити, як російські окупанти пересуваються лісосмугою на Донбасі, після чого українські артилеристи завдають влучного удару. Також на кадрах зображено знищення броньовика.

Точний час та місце ліквідації ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.

Військовий з позивним "Киянин" розповів про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. За його словами, ворог кидає нові сили на захоплення Соледара та Бахмута.

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