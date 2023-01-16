Украинские артиллеристы уничтожили броневик оккупантов и личный состав под Бахмутом (видео)

Украинские военные с помощью артиллерии уничтожили группу оккупантов Донецкой области. Также нашим защитникам удалось ликвидировать броневик, автомобиль и боекомплект россиян.

Уничтожение врага происходило на Бахмутском направлении. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что ликвидацией оккупантов занимались бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"На Бахмутском направлении россияне пытались обустроить позиции в лесополосе, но были быстро обнаружены и уничтожены. В частности, ликвидирован личный состав противника, разрушены 2 блиндажа, сожжен боекомплект и уничтожены броневик и автомобиль", – указали военные.

Видео дня

На видео можно увидеть, как российские оккупанты передвигаются по лесополосе на Донбассе, после чего украинские артиллеристы наносят точный удар. Также на кадрах изображено уничтожение броневика.

Точное время и место ликвидации врага не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее украинские военные уничтожили штурмовую группу ППК "Вагнер". Ликвидация оккупантов произошла при попытке врага зайти в промзону Соледара в Донецкой области.

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал о ситуации на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. По его словам, враг бросает новые силы на захват Соледара и Бахмута.

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