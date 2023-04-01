Украинские бойцы из бригады 'Красная калина' показали, как метко уничтожали врага из дронов

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на горячих участках фронта. Так, в сети появилось видео, на котором продемонстрирована работа аэроразведки и операторов дронов.

Кадры опубликовала Национальная гвардия Украины в своем телеграмм-канале. Отмечается, что позиции российских интервентов были разбиты из дронов.

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"Операторы БПЛА бригады "Красная калина" показали, как метко сбрасывают гранаты на позиции оккупантов. Для этого бойцы используют систему, позволяющую сбрасывать с беспилотника ВОГ или гранату. Механизм разрабатывается под каждый дрон индивидуально", — прокомментировали видео наши защитники.

Также в Нацгвардии сообщили, что за прошедшую неделю нацгвардейцы уничтожили около 280 оккупантов и 11 единиц военной техники врага на Купянском, Славянском, Северском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

В частности, воины 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука в районе Озеряновки ликвидировали 110 боевиков армии РФ и уничтожили их 4 миномета. А гвардейцы 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко в районе Белогоровки "на концерт к Кобзону" сотню боевиков и уничтожили 2 вражеских бронеавтомобиля.

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Разведчики НГУ обнаружили 292 цели противников и ликвидировали значительную часть из них. А подразделения аэро-разведки 27 Печерской бригады НГУ на Лиманском, Донецком и Запорожском направлениях вместе с артиллерийскими подразделениями ликвидировали: 16 танков, 1 станцию РЭБ "Борисоглебск-2", 8 боевых бронированных машин, 4 единицы автомобильной техники. Также была ликвидирована значительная часть живой силы противника.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. Кроме этого, бойцам удалось также ликвидировать военную технику оккупантов.

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