Украинские бойцы на юге сбили с ПЗРК российскую крылатую ракету (видео)

Украинские военные на юге сбили российскую крылатую ракету, запущенную во время очередного массированного обстрела 10 февраля. Наши бойцы смогли уничтожить ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Сбить ракету удалось военным мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг". Об этом сообщили на канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как осуществляется запуск ракеты, ее полет и попадание во вражеский снаряд. Также слышны радостные возгласы украинских бойцов.

Напомним, россия совершила массированную атаку на украинские населенные пункты. В ночь на 10 февраля россияне запускали дроны-камикадзе, а затем применили крылатые ракеты.

Ранее Валерий Залужный назвал количество ракет, выпущенных оккупантами по Украине 26 января.

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