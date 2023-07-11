Украинские штурмовики под Бахмутом уничтожили взвод оккупантов и взяли десяток пленных (видео)

В районе Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады разбили там подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады рф.

В результате наступления украинские воины захватили в плен 10 оккупантов. Об этом сообщили на канале 3-й отдельной штурмовой бригады в Telegram.

"Бойцы 2-го штурмового батальона освободили более километра территорий, улучшив тактическое положение украинских сил в направлении города", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время наступления штурмовикам удалось полностью ликвидировать взвод оккупантов. Также украинские бойцы уничтожили российскую технику, в том числе вражеский танк.

"Захвачен ротный опорный пункт и отражены позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков", – добавили в бригаде.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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