Украинские штурмовики уничтожили десяток оккупантов на Бахмутском направлении (видео)
Украинские военные продолжают сдерживать оккупантов на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении Донецкой области. В частности, захватчиков уничтожают артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады совместно с 1-м механизированным батальоном.
Защитники Украины устроили там очередной "хлопок" оккупантам. Об этом сообщил украинский военный и политический деятель Андрей Билецкий на своем Telegram-канале.
"Бахмутское направление. Работает 1 механизированный батальон и артиллерия 3 ОШБр. Уничтожен личный состав – с десяток "хороших русских", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как украинские военные наносят меткие удары по захватчикам, которые обустроились в полуразрушенном частном секторе. Оккупанты перемещаются между руинами зданий, но это не спасает их от артиллерии.
Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, заявила о том, что контрнаступательные действия войск уже начались.
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