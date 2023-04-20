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Война в Украине

Украинские штурмовики уничтожили десяток оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

Украинские штурмовики уничтожили десяток оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные продолжают сдерживать оккупантов на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении Донецкой области. В частности, захватчиков уничтожают артиллеристы 3-й отдельной штурмовой бригады совместно с 1-м механизированным батальоном.

Защитники Украины устроили там очередной "хлопок" оккупантам. Об этом сообщил украинский военный и политический деятель Андрей Билецкий на своем Telegram-канале.

"Бахмутское направление. Работает 1 механизированный батальон и артиллерия 3 ОШБр. Уничтожен личный состав – с десяток "хороших русских", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные наносят меткие удары по захватчикам, которые обустроились в полуразрушенном частном секторе. Оккупанты перемещаются между руинами зданий, но это не спасает их от артиллерии.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, заявила о том, что контрнаступательные действия войск уже начались.

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Война в Украине