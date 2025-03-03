Украинские военнослужащие имеют право на единовременную финансовую помощь при ранении: как ее получить

Военнослужащие, которые получили ранения, контузии, травмы, увечья или заболели во время выполнения боевых задач, смогут получить единовременную финансовую поддержку из городского бюджета. Эта помощь предусмотрена для бойцов, которые имеют регистрацию в Ривненской городской общине.

Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в Департаменте соцполитики Ровенского горсовета, пишет сайт "Новости.LIVE". Для получения выплаты военнослужащие или их официальные представители должны подать обращение в Управление по делам ветеранов Департамента социальной политики, написать заявление и предоставить следующий пакет документов:

паспорт или ID-карту;

справку о регистрации места жительства;

медицинские документы, подтверждающие наличие травмы или заболевания;

документы об участии в боевых действиях или получении ранения;

удостоверение УБД (если есть);

реквизиты банковского счёта.

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Общая сумма средств из городского бюджета Ровно, которые были выделены на выплаты для военнослужащих составила 1077922,3 грн. Размер помощи определялся в зависимости от тяжести полученных повреждений. По 20 тысяч гривен получит 36 защитников Украины, которые получили ранения, контузии, увечья или травмы, тогда как 11 бойцов с заболеваниями получат по 10 тысяч гривен.

В течение 2022-2024 годов в Ровно финансовую помощь уже получили 1 187 украинских защитников.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у одной из категорий военнослужащих возрастут выплаты с 1 марта.

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