Украинские военные эффектно ликвидировали российский Т-90М 'Прорыв' (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику врага на разных участках фронта. В частности, защитникам Украины удалось ликвидировать российский танк Т-90М "Прорыв".

Для уничтожения военной техники был использован ударный беспилотник. Об этом сообщили на канале в Telegram "Оперативний ЗСУ".

"Т-90М "Прорыв" и дрон-камикадзе", – говорится в сообщении видео.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили расположение российского танка. На следующих кадрах видно, как дрон-камикадзе влетел в Прорыв и уничтожил боевую машину оккупантов.

Точное время и место уничтожения танка Т-90М не сообщаются из соображений безопасности.

Добавим, что Т-90М – это новейший российский танк, разработанный в начале девяностых годов в вариации Т-90. Т-90М "Прорыв" является модернизацией экспортного варианта, представленного в 2011 году.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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