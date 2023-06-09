Украинские военные эффектно уничтожили 'Солнцепок' на Запорожье (видео)

Украинские военные активно уничтожают технику российских оккупантов в Запорожской области. В частности, Силы обороны ликвидировали тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепок".

Об этом сообщает DeepState в Telegram. Были также опубликованы координаты места, где наши защитники нанесли урон врагу.

"Сегодня около обеда подразделение Immaterium при поддержке 108 ОБрТрО и других смежных подразделений уничтожило вражеский ТОС-1А", – говорится в сообщении.

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Уничтожение "Солнцепека" произошло между селами Вербовое и Роботино Запорожской области.

На видео можно увидеть, как украинские военные нанесли точный удар по огнеметной системе оккупантов, из-за чего та загорелась и взорвалась. Дым из этого места был виден издалека.

Ранее 3-я штурмовая бригада сообщила, что на Бахмутском направлении было разбито подразделение 57-й бригады РФ и отряды российских боевиков из "Шторм z". Враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян. Также были уничтожены русские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

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